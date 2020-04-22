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Дети в Бурятии творчески призвали беречь лес

Дети в Бурятии творчески призвали беречь лес
Общество, 
В период самоизоляции лесники проводят конкурсы на лесную тематику

Так, сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов провели конкурс детского рисунка «Берегите лес от пожара». В конкурсе приняли участие более 250 ребят из разных районов Бурятии.

Сотрудники Баргузинского лесхоза поддержали коллег и провели для ребят из школьных лесничеств «Щит и меч» и «Хранители леса» конкурс «Не жги сухую траву!». В своих рисунках дети призывают не жечь сухую траву и защищать лес от пожаров.

Для создания своих иллюстраций школьники использовали различные материалы: акварель, гуашь, фломастеры и карандаши. Определить победителей конкурса для жюри в обоих конкурсах было непросто – каждый рисунок отражал всю заботу и любовь детей к природе. Из этих рисунков лесники сделают профилактические аншлаги и плакаты на противопожарную тематику.

При оценке работ члены жюри оценивали не только уровень техники исполнения, но и способность автора передать свое отношение к природе.

Все участники конкурса получили памятные призы, а победители – грамоты и дипломы, сообщили в агентстве лесного хозяйства. 
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