Дети в Бурятии творчески призвали беречь лес

В период самоизоляции лесники проводят конкурсы на лесную тематику



Так, сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов провели конкурс детского рисунка «Берегите лес от пожара». В конкурсе приняли участие более 250 ребят из разных районов Бурятии.



Сотрудники Баргузинского лесхоза поддержали коллег и провели для ребят из школьных лесничеств «Щит и меч» и «Хранители леса» конкурс «Не жги сухую траву!». В своих рисунках дети призывают не жечь сухую траву и защищать лес от пожаров.



Для создания своих иллюстраций школьники использовали различные материалы: акварель, гуашь, фломастеры и карандаши. Определить победителей конкурса для жюри в обоих конкурсах было непросто – каждый рисунок отражал всю заботу и любовь детей к природе. Из этих рисунков лесники сделают профилактические аншлаги и плакаты на противопожарную тематику.



При оценке работ члены жюри оценивали не только уровень техники исполнения, но и способность автора передать свое отношение к природе.



Все участники конкурса получили памятные призы, а победители – грамоты и дипломы, сообщили в агентстве лесного хозяйства.

