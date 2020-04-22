В период самоизоляции лесники проводят конкурсы на лесную тематику
Так, сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов провели конкурс детского рисунка «Берегите лес от пожара». В конкурсе приняли участие более 250 ребят из разных районов Бурятии.
Сотрудники Баргузинского лесхоза поддержали коллег и провели для ребят из школьных лесничеств «Щит и меч» и «Хранители леса» конкурс «Не жги сухую траву!». В своих рисунках дети призывают не жечь сухую траву и защищать лес от пожаров.
Для создания своих иллюстраций школьники использовали различные материалы: акварель, гуашь, фломастеры и карандаши. Определить победителей конкурса для жюри в обоих конкурсах было непросто – каждый рисунок отражал всю заботу и любовь детей к природе. Из этих рисунков лесники сделают профилактические аншлаги и плакаты на противопожарную тематику.
При оценке работ члены жюри оценивали не только уровень техники исполнения, но и способность автора передать свое отношение к природе.
Все участники конкурса получили памятные призы, а победители – грамоты и дипломы, сообщили в агентстве лесного хозяйства.
Дети в Бурятии творчески призвали беречь лес
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить ребёнка от травмирования
Управление Роспотребнадзора дало рекомендации, как нужно носить медицинские маски
Также 21 апреля сотрудники администрации Иркутска проверили 2365 торговых точек и предприятий по оказанию услуг населению
В Бурятии продолжается сезон заболеваемости ОРВИ
В период самоизоляции лесники проводят конкурсы на лесную тематику
Там будут проводиться ремонтные работы
Пока в других городах избавляются от памятников эпохи СССР, в городе Саянск Иркутской области установили новый монумент Ленина
Проект бурятского режиссёра Баира Цыренова получил название «Вирус»
Здесь проведена противоклещевая и дератизационная обработка
Во всех региональных заказниках будет сооружено несколько десятков искусственных гнёзд
Порядка 10 вылетов было совершено на авиационный полигон Мухор-Кондуй
За сутки выявлено более пяти тысяч случаев
Уже в этом году лесники планируют получить более 300 тысяч сеянцев
Военнослужащие готовят военную технику к летнему режиму
Танцоры из Баргузинского района присоединились к марафону #Танцуемдома