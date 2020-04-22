В Бурятии заболеваемость ОРВИ невысока

В Бурятии продолжается сезон заболеваемости ОРВИ



По результатам еженедельного мониторинга в целом по республике по совокупному населению заболеваемость ниже эпидпорога в 1,9 раза. В Улан-Удэ заболеваемость ОРВИ также ниже эпидпорога по совокупному населению, сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.



В целях снижения риска распространения инфекционных заболеваний необходимо строго соблюдать ограничительные меры, оставаться дома и соблюдать меры профилактики.

