В Бурятии продолжается сезон заболеваемости ОРВИ
По результатам еженедельного мониторинга в целом по республике по совокупному населению заболеваемость ниже эпидпорога в 1,9 раза. В Улан-Удэ заболеваемость ОРВИ также ниже эпидпорога по совокупному населению, сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
В целях снижения риска распространения инфекционных заболеваний необходимо строго соблюдать ограничительные меры, оставаться дома и соблюдать меры профилактики.
В Бурятии заболеваемость ОРВИ невысока
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