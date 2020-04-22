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В Саянске установили новый памятник Ленину

В Саянске установили новый памятник Ленину
Общество, 
Пока в других городах избавляются от памятников эпохи СССР, в городе Саянск Иркутской области установили новый монумент Ленина

Фотография появилась на Instagram-странице svodkasayansk. «Установили!» - прокомментировали здесь снимок нового памятника вождю мирового пролетариата.

О планах по его установке сообщалось ещё зимой. Город Саянск заложен 22 апреля 1970 года, в день столетия Ленина.

С предложением по установке в Саянске памятника обратились представители общественной организации «Дети войны». Тогда же мнения раскололись, в частности, почетные граждане города посчитали такую идею нецелесообразной. В адрес администрации поступило соответствующее письмо от почетных граждан.

- Уверен, что многие наши почетные граждане были членами КПСС, – говорил тогда мэр Саянск Олег Боровский. – В числе почетных граждан города – Виктор Круглов, бывший секретарем обкома комсомола, секретарем парткома завода. Почетный гражданин города Саянск – Александр Сигал. В то время было нереально достичь каких-то карьерных вершин, не будучи членом партии. Мы, люди старшего поколения, носили октябрятские звездочки, пионерские и комсомольские значки, многие были в коммунистической партии. И для нас это было не формальностью. Мы верили в эти идеалы, мы жили по этим принципам. И жили неплохо. И наш любимый город строился на том энтузиазме, его начало было связано с именем Ленина. Это не вычеркнешь и не изменишь. Да и не нужно это менять. Просто нужно помнить. Давайте не будем ничего вычеркивать из истории.

Памятник установлен за счёт благотворительных средств.

памятник Ленин
 
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