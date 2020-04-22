В Бурятии сняли сериал про коронавирусный зомби-апокалипсис

Проект бурятского режиссёра Баира Цыренова получил название «Вирус»
В Бурятии сняли мини-сериал про зомби-апокалипсис «Вирус» (18+). Проект подготовила киностудия «Bayar cinema». Съёмки кино проходили в Улан-Удэ и в Иволгинском районе. В сериале задействован постоянный актёрский состав киностудии. Длительность каждой серии – пять минут.
- Это сериал про зомби-апокалипсис, связанный с пандемией коронавируса. Фильм начали снимать буквально на днях, и скоро он уже выйдет. Идея сериала появилась тогда, когда начали вводить режим самоизоляции, - рассказал «Байкал-Daily» режиссёр сериала «Вирус» Баир Цыренов.
Новый сериал будет доступен на ютуб-канале «Bayar cinema».
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