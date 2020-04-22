Здесь проведена противоклещевая и дератизационная обработка
Все девять кладбищ Улан-Удэ очистили от мусора и привели в порядок после зимы. На территории в 232 гектара произведена уборка ручным и механизированным способом. За март и апрель этого года сотрудники МАУ «Специализированная служба» и комбината по благоустройству собрали с территорий кладбищ 430 кубометров мусора.
Кроме того, сотрудники городского лесничества произвели опашку территорий всех кладбищ для предупреждения возникновения пожаров.
- Выполнено устройство противопожарной минерализованной полосы шириной полтора метра по периметру всех кладбищ. Опашка делается для того, чтобы в случае возникновения пожара, пламя не перекинулось на место захоронения или не ушло за территорию кладбища, – сообщили в МБУ «Городское лесничество».
Дополнительно на территории кладбищ установлены ёмкости с водой и информационные противопожарные стенды.
Также произведено плановое грейдирование дорог. В порядок привели как подъездные пути, так и дороги внутри мест захоронения. На всех кладбищах города проведена противоклещевая и дератизационная обработка, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее решением республиканского оперативного штаба в Бурятии был закрыт доступ на кладбища для массового посещения на Родительский день.
Улан-удэнские кладбища обработали
Общество, Фото:
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