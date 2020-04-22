Сотрудники проверили их на соблюдение режима самоизоляции
В Улан-Удэ проверили месту жительства несовершеннолетних осуждённых по соблюдению ими режима самоизоляции. Мероприятие провели сотрудники филиала по Железнодорожному району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД.
- Всем несовершеннолетним, состоящим на учёте, была оказана социальная помощь, им переданы продуктовые наборы, предоставленные ресурсным центром ДоброДом и министерством спорта и молодёжной политики Бурятии, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
Состоящим на учёте подросткам в Улан-Удэ вручили продуктовые наборы
Общество, Фото:
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