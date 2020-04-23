В Улан-Удэ заметно потеплеет

По республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 апреля в большинстве районов тёплая, без осадков погода. Днём по трассе БАМ местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.



Ветер северо-западный ночью слабый, днём 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, местами 10-15 мороза, днём 17-22 тепла, местами 7-12 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, во второй половине дня порывы до 15-18 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 18-20 тепла.

