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В Чите составлено 396 протоколов на нарушителей самоизоляции

В Чите составлено 396 протоколов на нарушителей самоизоляции
Общество,  Фото:Пресс-служба правительства Забайкальского края
Работают почти 70 оперативных групп

69 групп по выявлению нарушителей режима самоизоляции работали на улицах Читы 21 апреля. Специалистами проведено 587 профилактических бесед, составлено 178 протоколов. Всего в городе составлено уже 369 протоколов по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил при угрозе возникновения ЧС» нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Рейды по выявлению нарушителей проводятся ежедневно. Ранее стало известно, что размер взыскания будет зависеть от наличия или отсутствия отягчающих обстоятельств.

Устанавливая размер штрафа, суд будет оценивать обстоятельства правонарушения. Взыскание будет больше для тех, кто:

- нарушает режим самоизоляции не в первый раз;
- продолжает противоправное действие, несмотря на замечание правоохранителя;
- вовлекает в нарушение несовершеннолетнего;
- совершает нарушение в составе группы лиц;
- совершает нарушение в состоянии алкогольного опьянения.

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников пояснил, что эта мера принята исключительно для того, чтобы горожане осознавали важность ситуации и оставались дома.

- Чтобы преодолеть эту ситуацию и не допустить необратимых последствий, нам необходимо поступать осознанно. Не выходить из дома, соблюдать установленные требования. Это вынужденные и необходимые меры, их соблюдение позволит сохранить жизнь и здоровье забайкальцев, - заявил Александр Сапожников.

Согласно установленным в регионе ограничениям, в городских поселениях разрешается следовать к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных, сбора отходов на расстоянии не более 300 метров. В сельских населенных пунктах - в пределах их территории.

При посещении магазинов и аптек между людьми должна быть обеспечена дистанция не менее 1,5 метров. Эта мера относится и к работникам торговых объектов. Должен быть установлен режим допуска, нанесена специальная разметка.
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