Будет обработано 38 общественных территорий
В Иркутске проводится противоклещевая обработка рощ, парков, зон отдыха, скверов, а также городских кладбищ. Всего будет обработано 38 территорий общей площадью около 600 гектаров. Об этом сообщила заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства Валентина Сафонова.
Она отметила, что одним из важнейших условий эффективной противоклещевой обработки является предварительная расчистка обрабатываемой территории и погодные условия, поскольку выпадение осадков значительно снижает эффективность мер.
– В профилактических целях противоклещевая обработка проводится ежегодно. Используемый в работе препарат действует исключительно на клещей и абсолютно безвреден для людей и животных. Сроки обработки и приоритетные участки, с учётом анализа прошлого года, определяются на основании рекомендаций, выданных управлением Роспотребнадзора по Иркутской области. Сегодня работники специализированной организации приступили к обработке территории рощи Синюшина Гора, до конца месяца будут обработаны острова Юность и Конный, парки, рощи, участки городского леса и другое, – подчеркнула Валентина Сафонова.
В работах задействовано три бригады специалистов. Обработка открытых территорий проводится после полного схода снега в сухую безветренную погоду при прогнозе отсутствия дождя на ближайшие дни.
С начала сезона активности клещей в Иркутской области зарегистрировано 327 обращений по поводу присасывания клещей, из них 102 – среди детей. Исследовано 237 клещей, из них заражено боррелиозом – 37, другими клещевыми инфекциями - 10. Заболевших граждан клещевыми инфекциями не зарегистрировано.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ тоже началась противоклещевая обработка общественных территорий.
Рощи и парки Иркутска начали обрабатывать от клещей
Общество, Фото:
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