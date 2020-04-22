За сутки выявлено более пяти тысяч случаев
За последние сутки в России зарегистрировано 5 236 случаев заболевания коронавирусом. Общее число случаев составило 57 999. Выздоровело 4 420 человек, умерло 513 человек.
Всего проведено 2,25 млн. тестов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области на 22 апреля 78 случаев заболевания коронавирусом. 62 человека госпитализировано. 13 человек выздоровело, 3 скончались.
В Забайкальском крае 64 случая, пятеро человек уже выписались из больниц.
В Бурятии 163 случая заболевания коронавирусом. 49 человек уже выписались из больницы, две пациентки скончались, остальные проходят лечение.
В России почти 58 тысяч случаев заболевания коронавирусом
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