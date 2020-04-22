В Забайкалье истребители уничтожили объекты «противника»

Порядка 10 вылетов было совершено на авиационный полигон Мухор-Кондуй



Экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ авиачасти в Забайкальском крае в ходе учебно-тренировочных полётов уничтожили железобетонные сооружения, имитирующие укрытия для самолётов и военной техники.



Порядка 10 самолетовылетов было совершено на авиационный полигон Мухор-Кондуй. Здесь экипажи отработали бомбометание бетонобойными авиационными бомбами, а также имитационными авиабомбами по мишеням, имитирующим хорошо укреплённые объекты условного противника.



Для корректной работы фотоаппаратуры при фиксации результатов бомбометания в тёмное время суток были использованы фотоосветительные авиабомбы.



Кроме того, экипажи Су-30СМ отработали элементы воздушного боя на различных высотах, вопросы аэронавигации, полета по заданному маршруту, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



