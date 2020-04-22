Порядка 10 вылетов было совершено на авиационный полигон Мухор-Кондуй
Экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ авиачасти в Забайкальском крае в ходе учебно-тренировочных полётов уничтожили железобетонные сооружения, имитирующие укрытия для самолётов и военной техники.
Порядка 10 самолетовылетов было совершено на авиационный полигон Мухор-Кондуй. Здесь экипажи отработали бомбометание бетонобойными авиационными бомбами, а также имитационными авиабомбами по мишеням, имитирующим хорошо укреплённые объекты условного противника.
Для корректной работы фотоаппаратуры при фиксации результатов бомбометания в тёмное время суток были использованы фотоосветительные авиабомбы.
Кроме того, экипажи Су-30СМ отработали элементы воздушного боя на различных высотах, вопросы аэронавигации, полета по заданному маршруту, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Забайкалье истребители уничтожили объекты «противника»
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