Уже в этом году лесники планируют получить более 300 тысяч сеянцев
В Улан-Удэ строится тепличный комплекс для выращивания сеянцев сосны с открытой и закрытой корневой системой. Он будет оборудован системой вентиляции и обогрева, а использование торфяного субстрата и подкормка удобрениями позволит значительно сократить сроки выращивания посадочного материала для восстановления лесов. Если сеянцы сосны с открытой корневой системой выращивают 2-3 года, то высаживать в открытый грунт сеянцы с закрытой корневой системой можно уже в возрасте года.
По опыту соседних регионов, выращивание сеянцев в тепличных комплексах позволит получить результат уже в первый год. При этом лесные культуры, созданные с использованием сеянцев с закрытой корневой системой, характеризуются высокой степенью приживаемости.
С теплицы в 2020 году планируется получить более 300 тысяч сеянцев с закрытой и открытой корневой системой.
В будущем лесники планируют расширить тепличный комплекс для выращивания сеянцев только с закрытой корневой системой.
В республике полным ходом идёт заготовка семян сосны. Лесники обработают более 40 тонн шишек сосны, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Улан-Удэ строят большую теплицу для сосен
Общество, Фото:
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