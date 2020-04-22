Деньги будут выделены из федерального и областного бюджетов
Иркутску в 2020 году будут выделены средства из областного и федерального бюджетов на строительство ещё одной школы. Как сообщил вице-мэр, временно исполняющий полномочия главы администрации города Руслан Болотов, достигнута договорённость и согласован порядок по выделению дополнительных средств Иркутску для строительства, сообщает пресс-служба мэрии.
Также на заседании обсудили, в каком районе города сегодня есть наиболее острая необходимость в возведении учебного учреждения.
– Принято решение о строительстве дополнительного учебного блока для начальных классов средней общеобразовательной школы №57. По этому учреждению образования подготовлены все необходимые документы и пройдены экспертизы, что позволит начать возведение объекта уже в 2020 году, – отметил Руслан Болотов. – Сегодня в школе №57 обучается на 700 детей больше положенного. Увеличение числа учащихся происходит ежегодно. Рядом расположены две школы, фактическая наполняемость которых также превышает проектную мощность зданий.
Сегодня в Иркутске начато строительство дополнительного блока школы №14. Кроме того, готов проект школы на улице Багратиона, проектируется начальный блок школы №75. В 2020 году начнётся проектирование образовательных учреждений на улице Мелентьева и в микрорайоне «Союз».
– Иркутску необходимо строительство новых современных школ. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача о переходе на односменный режим обучения к 2025 году, – отметил председатель Думы города Иркутска, временно исполняющий полномочия главы города Иркутска Дмитрий Ружников. – Сегодня важно понимать, какие социальные объекты нужны Иркутску в первую очередь. И уже совместно с депутатским корпусом, с администрацией Иркутска принимать решения, каким образом распределять финансирование в соответствии с потребностями горожан.
В Иркутске построят новую школу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Работают почти 70 оперативных групп
Будет обработано 38 общественных территорий
Каким был Улан-Удэ 10 лет назад, и что тогда происходило – в яркой подборке фотографа Сергея Тарасенко
Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить ребёнка от травмирования
Управление Роспотребнадзора дало рекомендации, как нужно носить медицинские маски
Также 21 апреля сотрудники администрации Иркутска проверили 2365 торговых точек и предприятий по оказанию услуг населению
В Бурятии продолжается сезон заболеваемости ОРВИ
В период самоизоляции лесники проводят конкурсы на лесную тематику
Там будут проводиться ремонтные работы
Пока в других городах избавляются от памятников эпохи СССР, в городе Саянск Иркутской области установили новый монумент Ленина
Проект бурятского режиссёра Баира Цыренова получил название «Вирус»
Здесь проведена противоклещевая и дератизационная обработка
Во всех региональных заказниках будет сооружено несколько десятков искусственных гнёзд
Порядка 10 вылетов было совершено на авиационный полигон Мухор-Кондуй
За сутки выявлено более пяти тысяч случаев