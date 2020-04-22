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В Иркутске построят новую школу

В Иркутске построят новую школу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Деньги будут выделены из федерального и областного бюджетов

Иркутску в 2020 году будут выделены средства из областного и федерального бюджетов на строительство ещё одной школы. Как сообщил вице-мэр, временно исполняющий полномочия главы администрации города Руслан Болотов, достигнута договорённость и согласован порядок по выделению дополнительных средств Иркутску для строительства, сообщает пресс-служба мэрии.

Также на заседании обсудили, в каком районе города сегодня есть наиболее острая необходимость в возведении учебного учреждения.

– Принято решение о строительстве дополнительного учебного блока для начальных классов средней общеобразовательной школы №57. По этому учреждению образования подготовлены все необходимые документы и пройдены экспертизы, что позволит начать возведение объекта уже в 2020 году, – отметил Руслан Болотов. – Сегодня в школе №57 обучается на 700 детей больше положенного. Увеличение числа учащихся происходит ежегодно. Рядом расположены две школы, фактическая наполняемость которых также превышает проектную мощность зданий.

Сегодня в Иркутске начато строительство дополнительного блока школы №14. Кроме того, готов проект школы на улице Багратиона, проектируется начальный блок школы №75. В 2020 году начнётся проектирование образовательных учреждений на улице Мелентьева и в микрорайоне «Союз».

– Иркутску необходимо строительство новых современных школ. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача о переходе на односменный режим обучения к 2025 году, – отметил председатель Думы города Иркутска, временно исполняющий полномочия главы города Иркутска Дмитрий Ружников. – Сегодня важно понимать, какие социальные объекты нужны Иркутску в первую очередь. И уже совместно с депутатским корпусом, с администрацией Иркутска принимать решения, каким образом распределять финансирование в соответствии с потребностями горожан. 
школа образование
 
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