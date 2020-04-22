В Бурятии к лету меняют масло на военной технике

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Военнослужащие готовят военную технику к летнему режиму



Комиссия специалистов Восточного военного округа в воинских частях в Бурятии проверит качество и полноту подготовки вооружения и военной техники к летним условиям эксплуатации и готовности к их боевому применению.



Специалисты выполняют более 50 технических операций на каждой единице техники. В их число входит проверка работоспособности агрегатов, электрических и гидравлических систем вооружения и военной техники, различные регулировки, замена масел, смазок, охлаждающей жидкости. Для выполнения наиболее сложных работ привлечены специализированные бригады.



Особое внимание на проведение регламентных технических работ будет уделено ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения. Представители предприятий промышленности проведут комплексное техническое обслуживание специального оборудования комплекса и шасси на базе МЗКТ-7930, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

