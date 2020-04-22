Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии следить за контентом для детей

Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить ребёнка от травмирования



В период самоизоляции, а также карантина в домашних условиях, управление Роспотребнадзора по Бурятии призвало родителей следить за качество цифрового контента для детей, а также обезопасить их от бытового травмирования.



На самоизоляции нужно помнить о правилах безопасности при организации личного пространства и досуга ребёнка. К примеру, не давать детям играть с мелкими деталями игрушек, батарейками и другими предметами, которые они могут случайно проглотить.



- Они могут быть непреднамеренно проглочены детьми и застрять в желудке. Это может быть очень опасно, а в худшем случае может привести к летальному исходу. Особая осторожность должна соблюдаться с мелкими предметами, особенно батарейками, которые в диаметре 20 мм и более, поскольку выше вероятность, что они застрянут в пищеводе ребенка. Проглоченная литиевая батарейка, к тому же, может генерировать электрический ток от контакта с жидкостями в желудке. Это может привести к серьёзным повреждениям, а, следовательно, потребуется неотложная медицинская помощь и незамедлительное её извлечение, - напомнили в управлении Роспотребнадзора.



Если ребёнок проглотил мелкую деталь или кнопочную батарейку, нужно немедленно обратиться к врачу, не позволять есть и пить.



Также в ведомстве рекомендовали при покупке игрушек обращать внимание на их внешний вид, маркировку и особенности конструкции и сборки.



Кроме того, родителям напомнили об опасности переворачивающейся мебели.



- По международной статистике 34% детей забираются на мебель. Если шкаф, тумба, комод, телевизор, другая мебель или бытовая техника, тяжёлые или бьющиеся предметы интерьера доступны детям, не устойчивы или не закреплены, есть высокий риск травмирования детей. Чаще всего получают травмы дети возрастной категории от 3 до 5 лет, однако статистика происшествий показывает, что пострадать могут даже младенцы. Следите, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть ящики комодов и шкафов, устанавливайте специальные замки и фиксаторы, - напомнили в Роспотребнадзоре.



Особое внимание нужно обратить на уязвимость детей в цифровом мире.



- Обращайте внимание, какой именно медиаконтент потребляют дети. С особой осторожностью относитесь к играм, игрушкам, медиаактивностям, эксплуатирующим детский азарт (детские казино, компьютерные игры с покупками и пожертвованиями). Учтите, что если к приложениям в компьютере или телефоне привязаны банковские карты, то дети смогут самостоятельно приобрести и установить практически любой контент, в том числе не предназначенный для них и имеющий ограничения по возрасту, - отметили специалисты.