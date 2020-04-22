Также 21 апреля сотрудники администрации Иркутска проверили 2365 торговых точек и предприятий по оказанию услуг населению
С начала действия в Иркутской области ограничительных мер полицейские составили 1197 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Ещё 135 материалов находятся на рассмотрении в других уполномоченных органах.
На дорогах региона автомобилистам выдано свыше 8 325 уведомлений о соблюдении режима самоизоляции. В отношении наиболее злостных нарушителей инспекторами ГИБДД составлено 620 протоколов об административных правонарушениях. Наибольшее число таких водителей установлено в Иркутске – 339, Братске – 100, Усть-Илимске – 38.
21 апреля сотрудники администрации Иркутска проверили 2365 торговых точек и предприятий по оказанию услуг населению. Нарушения выявили в 25 из них. Так было проверено 1405 точек, чья деятельность разрешена в условиях режима повышенной готовности, 25 работали с нарушением санитарных норм. Специалисты проверили, соблюдают ли правила предприниматели, деятельность организаций которых была приостановлена. Ни одного нарушения по этому пункту не обнаружено, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
В Иркутской области выявлено свыше 1200 нарушителей самоизоляции
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