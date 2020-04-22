Иркутские фонтаны готовят к летнему сезону

Специалисты очистят чаши и проведут необходимые испытания



В Иркутске ведётся подготовка фонтанов к летнему сезону, сообщил начальник технического отдела МКУ «Городская среда» Алексей Жилкин.



– Фонтаны по праву считаются одними из лучших украшений городских площадей и скверов. Чтобы обеспечить бесперебойную качественную работу фонтанов в летний период, зимой мы ремонтируем и приобретаем оборудование, необходимость которого была выявлена при демонтаже, – отметил Алексей Жилкин. – На данный момент оборудование уже установлено на фонтане около стадиона «Труд» и на площади 50-летия образования СССР вблизи кинотеатра «Баргузин».



В ближайшее время планируется приступить к монтажу оборудования на фонтанах, расположенных на площади Конституции, бульваре Постышева, в сквере имени Кирова, на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина и других.



Специалистам необходимо очистить чаши фонтанов, обследовать целостность гидроизоляции, провести монтаж и испытания насосного оборудования. Городские фонтаны традиционно будут полностью подготовлены к 1 мая, но решение о запуске их в работу будет принято исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.



Пробные испытания запланированы на конец апреля, сообщает пресс-служба мэрии Иркутск.

