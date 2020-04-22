В Бурятии военные обеззараживают места скопления людей

Работы по дезинфекции дорог, подъездов проводятся в Улан-Удэ и в других населённых пунктах



С начала апреля специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты дезинфицируют дороги, придомовые территории, подъезды, места массового скопления людей в Улан-Удэ, а также в населённых пунктах Бурятии.



Мероприятия проводятся для недопущения распространения вирусных инфекций. Работают специально подготовленные расчёты РХБ защиты. На вооружении у них находятся автономные приборы специальной обработки из комплекта ДКВ-1К на базе КамАЗ-4310, а также современные авторазливочные станции АРС-14КМ. Последние применяются в рамках обеззараживания дорог, крупногабаритных объектов, зданий и сооружений.



Дезинфицирующие растворы, применяемые военными, являются максимально эффективными и в то же время безопасными для человека и окружающей среды. В их состав, в основном, входят препараты содержащие гипохлорит кальция.



Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано около 50 военнослужащих и порядка 10 единиц специальной техники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

