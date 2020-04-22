 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Апреля

21 Апреля

Популярное

В Бурятии военные обеззараживают места скопления людей

В Бурятии военные обеззараживают места скопления людей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы по дезинфекции дорог, подъездов проводятся в Улан-Удэ и в других населённых пунктах

С начала апреля специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты дезинфицируют дороги, придомовые территории, подъезды, места массового скопления людей в Улан-Удэ, а также в населённых пунктах Бурятии.

Мероприятия проводятся для недопущения распространения вирусных инфекций. Работают специально подготовленные расчёты РХБ защиты. На вооружении у них находятся автономные приборы специальной обработки из комплекта ДКВ-1К на базе КамАЗ-4310, а также современные авторазливочные станции АРС-14КМ. Последние применяются в рамках обеззараживания дорог, крупногабаритных объектов, зданий и сооружений.

Дезинфицирующие растворы, применяемые военными, являются максимально эффективными и в то же время безопасными для человека и окружающей среды. В их состав, в основном, входят препараты содержащие гипохлорит кальция.

Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано около 50 военнослужащих и порядка 10 единиц специальной техники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
коронавирус военнослужащие дезинфекция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцев возмутила вырубка деревьев на площади Советов
Улан-удэнцев возмутила вырубка деревьев на площади Советов
Общество, 22.04.2020
«Тополя вырубят и яблони засохнут». Горожане не понимают, зачем избавляться от тополей на центральной площади Улан-Удэ
Иркутские фонтаны готовят к летнему сезону
Иркутские фонтаны готовят к летнему сезону
Общество, 22.04.2020
Специалисты очистят чаши и проведут необходимые испытания
В Бурятии военные обеззараживают места скопления людей
В Бурятии военные обеззараживают места скопления людей
Общество, 22.04.2020
Работы по дезинфекции дорог, подъездов проводятся в Улан-Удэ и в других населённых пунктах
На въездах в Бурятию установят посты контроля
На въездах в Бурятию установят посты контроля
Общество, 22.04.2020
Мобильные бригады будут проверять людей, въезжающих в Бурятию из других регионов
За самый смешной ролик на бурятском языке дадут 20 тысяч
За самый смешной ролик на бурятском языке дадут 20 тысяч
Общество, 22.04.2020
Можно снять рекламный ролик или вайны
В Бурятии пункт отбора контрактников перешёл на удалённый режим
В Бурятии пункт отбора контрактников перешёл на удалённый режим
Общество, 22.04.2020
Решившие служить в Вооружённых силах могут подать документы, не выходя из дома
В Бурятии возле монастыря устроили аудиотрансляцию службы
В Бурятии возле монастыря устроили аудиотрансляцию службы
Общество, 22.04.2020
В Бурятии рассказали, как Пасху встретили в Свято-Троицком Селенгинском монастыре
Бурятский оперный театр покажет онлайн-интервью из Японии
Бурятский оперный театр покажет онлайн-интервью из Японии
Общество, 22.04.2020
Первым гостем станет постановщик балета «Талисман» Александр Мишутин
В Иркутской области число заболевших коронавирусом выросло до 78
В Иркутской области число заболевших коронавирусом выросло до 78
Общество, 22.04.2020
В Забайкальском крае 64 случая новой коронавирусной инфекции
Бурятская филармония рассказала о песне «Соловьи»
Бурятская филармония рассказала о песне «Соловьи»
Общество, 22.04.2020
Филармония продолжает цикл о песнях Великой Отечественной войны
В Улан-Удэ человек-паук помогал волонтёрам
В Улан-Удэ человек-паук помогал волонтёрам
Общество, 22.04.2020
Также супергерой поздравил с днём рождения ребёнка из многодетной семьи
Наталья Шадрина отметила юбилей убойной тренировкой
Наталья Шадрина отметила юбилей убойной тренировкой
Общество, 22.04.2020
Члена сборной России по боксу Наталью Шадрину активно поздравляют с днём рождения
В Бурятии земли Забайкальского нацпарка вернули государству
В Бурятии земли Забайкальского нацпарка вернули государству
Общество, 22.04.2020
В 1989 году участки незаконно передали Институту общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появятся оленята
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появятся оленята
Общество, 22.04.2020
Они прибудут в музей из Баунтовского района
В Бурятии у памятника «Хори Хатан» установят 11 флагов хоринских родов
В Бурятии у памятника «Хори Хатан» установят 11 флагов хоринских родов
Общество, 22.04.2020
В Хоринском районе благоустроят памятник, посвященный представительницам хори-бурят

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^