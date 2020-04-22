В Бурятии пункт отбора контрактников перешёл на удалённый режим

Решившие служить в Вооружённых силах могут подать документы, не выходя из дома



Впервые пункт отбора граждан на военную службу по контракту Восточного военного округа, дислоцированный в Бурятии, переведён на удаленный режим работы.



Граждане, решившие служить в Вооруженных Силах, могут, не выходя из дома, направить в пункт отбора на военную службу по контракту первичный пакет документов. Это облегчит возможность поступления на службу кандидатам, проживающим в удалённых населённых пунктах.



Офицеры и сержанты пункта отбора консультируют кандидатов, принимают заявки, оформляют документы и перенаправляют готовые документы по системе электронного документооборота, электронной почте и телефонам, а также обрабатывают запросы, поступающие от сайта минобороны РФ.



Для подачи заявки кандидатам необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете гражданина» на сайте министерства обороны РФ, выбрать раздел «Военная служба по контракту» и прикрепить основные документы об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и другие материалы.



В течение пяти рабочих дней после подачи документов в удобной для потенциального военнослужащего форме будет доведено предварительное решение, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

