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В Бурятии возле монастыря устроили аудиотрансляцию службы

В Бурятии возле монастыря устроили аудиотрансляцию службы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии рассказали, как Пасху встретили в Свято-Троицком Селенгинском монастыре

Как сообщал «Байкал-Daily», на Пасху в Бурятии, в отличие от других регионов, не стали закрывать храмы. Верующих, правда, просили надеть маски и соблюдать дистанцию. «Байкал-Daily» уже представлял фоторепортаж из полупустого Свято-Одигитриевского собора.

Бурятская митрополия рассказала, как отметили Пасху в Свято-Троицком Селенгинском мужском монастыре, что в селе Троицкое.

- Полунощница, крестный ход, Пасхальная заутреня и литургия святителя Иоанна Златоуста прошли на одном дыхании, ощущался особый молитвенный настрой священнослужителей, братии обители и всех, хотя и немногочисленных, паломников и прихожан. Социальное дистанцирование и маски на всех без исключения лицах не помешали молитвенному единению. Пасхальные песнопения подхватывали все присутствующие в храме, - поделились в Бурятской митрополии.

Богослужения совершили наместник обители игумен Алексий (Ермолаев), иеромонах Михаил (Толстоухов) и протоиерей Василий Селецкий. Исповедь была начата задолго до начала службы. Крестный ход в целях соблюдения дистанцирования совершался только священнослужителями, клиросом и послушниками монастыря.

Для тех, кто все же из-за пандемии не осмелился присутствовать в храме, была обеспечена аудиотрансляция богослужения на прихрамовую территорию.

В конце богослужения игумен Алексий огласил Пасхальное послание Патриарха Кирилла. Также было оглашено Пасхальное послание митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия.

После богослужения игумен Алексий освятили яйца и куличи. Праздничная трапеза впервые за многие годы была накрыта не в огромном зале недостроенного административного корпуса, а в сравнительно небольшой монастырской трапезной. 
пасха православие коронавирус
 
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