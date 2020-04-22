В Забайкальском крае 64 случая новой коронавирусной инфекции
По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 22 апреля 78 случаев заболевания коронавирусом. 62 человека госпитализировано, 11 из которых из обсерваторов. 13 человек выздоровело, 3 скончались.
В Забайкалье подтверждено 64 случая новой коронавирусной инфекции, среди которых 10 детей. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском районах. Из числа заболевших 17 прибыли из других регионов, неблагополучных по заболеваемости, 47 находились в контакте с заболевшими. Пятеро уже выписано из больниц, у каждого из них анализ дважды показал отрицательный результат.
В Бурятии 163 случая заболевания коронавирусом. 49 человек уже выписались из больницы, две пациентки скончались, остальные проходят лечение.
В Иркутской области число заболевших коронавирусом выросло до 78
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