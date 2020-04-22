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В Бурятии земли Забайкальского нацпарка вернули государству

В Бурятии земли Забайкальского нацпарка вернули государству
Общество,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
В 1989 году участки незаконно передали Институту общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН

Верховный суд Бурятии оставил без изменения решение Баргузинского районного суда, который признал недействительным право постоянного (бессрочного) пользования на три земельных участка в границах Забайкальского нацпарка площадью 5 200 кв.м.

Право на участки зарегистрировал Институт общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук на основании постановления Баргузинской районной администрации, принятого в 1989 году с превышением полномочий. Незаконное постановление было аннулировано администрацией района в 1993 году.

- Суды признали обоснованными доводы прокурора о неправомерном оформлении права на землю в границах Забайкальского национального парка, запись о регистрации такого права аннулирована в Едином государственном реестре недвижимости, участки сняты с кадастрового учета, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

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