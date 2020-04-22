В Бурятии у памятника «Хори Хатан» установят 11 флагов хоринских родов

В Хоринском районе благоустроят памятник, посвященный представительницам хори-бурят



В Бурятии в селе Хоринск у памятника «Хори Хатан» установят 11 флагов хоринских родов. Работы пройдут на средства нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустройство обойдётся в 352 тысячи рублей.



Памятник «Хори Хатан – Княгиня Хори», посвящённый мастерам острого пера Цырен-Дулме Дондоковой, Цырендулме Дондогой, а в их лице – всем представительницам хори-бурят, уже давно стал визитной карточкой Хоринского района. Его открыли 18 октября 2013 года.



На высоком постаменте установлена бронзовая фигура женщины, а позади неё – бронзовый летящий лебедь. Скульптура «Хори хатан» стал памятником всем бурятским женщинам, а летящий лебедь символизирует покровительство прародительницы хори-бурят – матери-лебеди.



Предложение о воздвижении этой скульптуры впервые озвучил во время празднования 80-летия со дня рождения талантливой журналистки, писательницы Цырендулмы Дондогой председатель правления Союза писателей Бурятии Матвей Чойбонов. Решение о создании памятника и месте его установки было принято на республиканском уровне. Композицию изготовили скульпторы Цыденжап и Бальжир Цыжиповы.



Всего в этом году в Хоринском районе на федеральные средства национального проекта будет благоустроено четыре общественные территории. Общее финансирование – более 2 млн рублей из средств федерального бюджета.



В Бурятии в 2020-м на средства национального проекта «Жилье и городская среда» будет благоустроено 77 общественных территорий и 155 дворов на общую сумму в 283,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе минстроя республики.

