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Улан-удэнец погасил долг украденными деньгами

Улан-удэнец погасил долг украденными деньгами
Общество,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник воспользовался банковским сервисом на найденном телефоне

15 апреля в полицию обратилась 58-летняя улан-удэнка. Она заявила о краже восьми тысяч рублей. Пропажу денег с банковской карты обнаружил сын, которому она дала её, чтобы снять сбережения.

Полицейские выяснили, что за несколько дней до списания со счёта денежных средств заявительница потеряла телефон. На гаджете был подключён «мобильный банк».

Вскоре полицейские установили владельцев банковских счетов, куда перечислялись суммы. Один из них оказался причастен к краже.

42-летний горожанин признался, что нашёл телефон на улице. Обнаружив, что сим-карта привязана к банковскому счёту, он перевёл себе 5,5 тысяч рублей и 2,5 тысячи рублей - знакомому в счёт долга. Деньги потратил на личные нужды.

Около 10 лет назад подозреваемый привлекался к уголовной ответственности, подрабатывает на стройке.

Гаджет возвращён владелице. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 п. «г» ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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