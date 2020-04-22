В Улан-Удэ разыскивают вернувшегося из другого региона вахтовика

Мужчина вернулся в Бурятию в начале апреля
Сотрудники полиции разыскивают 37-летнего жителя Улан-Удэ Ивана Бадмажапова. Мужчина 6 апреля прибыл в столицу Бурятии из другого региона, где работал вахтовым методом. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы:
азиатской внешности, на вид около 35 лет, худощавого телосложения, рост 174 см, волосы чёрные, стрижка короткая, глаза карие.
Был одет:
короткая куртка чёрного цвета, джинсы тёмно-синие, кроссовки кожаные чёрные, шапка вязаная серого цвета, кофта в полоску синих оттенков.
Особые приметы:
татуировка на среднем пальце левой руки в виде звезды, шрам на носу, шрам от ожога на локте правой руки.
При наличии какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просим сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05.
ориентировка МВД
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии резко выросло число случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 153 случая. 23 новых больных – это вахтовики
, прибывшие из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Мужчина вернулся в Бурятию в начале апреля
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