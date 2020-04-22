 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Апреля

21 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ разыскивают вернувшегося из другого региона вахтовика

В Улан-Удэ разыскивают вернувшегося из другого региона вахтовика
Общество, 
Мужчина вернулся в Бурятию в начале апреля

Сотрудники полиции разыскивают 37-летнего жителя Улан-Удэ Ивана Бадмажапова. Мужчина 6 апреля прибыл в столицу Бурятии из другого региона, где работал вахтовым методом. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: азиатской внешности, на вид около 35 лет, худощавого телосложения, рост 174 см, волосы чёрные, стрижка короткая, глаза карие.

Был одет: короткая куртка чёрного цвета, джинсы тёмно-синие, кроссовки кожаные чёрные, шапка вязаная серого цвета, кофта в полоску синих оттенков.

Особые приметы: татуировка на среднем пальце левой руки в виде звезды, шрам на носу, шрам от ожога на локте правой руки.

При наличии какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просим сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05.

ориентировка МВД

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии резко выросло число случаев заражения коронавирусом,  зарегистрировано 153 случая. 23 новых больных – это вахтовики, прибывшие из Ямало-Ненецкого автономного округа.
розыск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ разыскивают вернувшегося из другого региона вахтовика
В Улан-Удэ разыскивают вернувшегося из другого региона вахтовика
Общество, 22.04.2020
Мужчина вернулся в Бурятию в начале апреля
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Общество, 22.04.2020
Также сельчанина лишили водительских прав на 2,5 года
Пенсионеров Бурятии зовут на конкурс «Спасибо интернету»
Пенсионеров Бурятии зовут на конкурс «Спасибо интернету»
Общество, 22.04.2020
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет
Семьи в Бурятии получают маткапитал на первенцев
Семьи в Бурятии получают маткапитал на первенцев
Общество, 22.04.2020
Во время действия ограничений, связанных с коронавирусом, отделение Пенсионного фонда по Бурятии оформляет и выплачивает материнский капитал на первенцев
В Забайкалье разрешили заходить в придорожные кафе для мытья рук
В Забайкалье разрешили заходить в придорожные кафе для мытья рук
Общество, 22.04.2020
В крае разрешена продажа еды на вынос и доставку
Почти две тысячи заявок о помощи поступило в Бурятии
Почти две тысячи заявок о помощи поступило в Бурятии
Общество, 22.04.2020
Каждому обратившемуся доставляют продукты, лекарства и товары первой необходимости
В центре Улан-Удэ вырубят тополя и высадят яблони
В центре Улан-Удэ вырубят тополя и высадят яблони
Общество, 21.04.2020
На площади Советов появится яблоневая аллея
Фонд «Здоровье Бурятии» передал медикам новые автомобили
Фонд «Здоровье Бурятии» передал медикам новые автомобили
Общество, 21.04.2020
Модели автомашин выбрали сами поликлиники
В Бурятии выдали 37 тысяч сухпайков для школьников
В Бурятии выдали 37 тысяч сухпайков для школьников
Общество, 21.04.2020
«Для нас это действительно поддержка», - рассказывает одна из родительниц
В Чите работница ювелирного салона украла драгоценности
В Чите работница ювелирного салона украла драгоценности
Общество, 21.04.2020
Она забирала их из ячейки хранения на протяжении года
В Улан-Удэ рассказали о рабочем дне работника комбината питания
В Улан-Удэ рассказали о рабочем дне работника комбината питания
Общество, 21.04.2020
Юлия Семушева почти 20 лет готовит для школьников
В Чите переводчик пытался пронести в СИЗО телефон
В Чите переводчик пытался пронести в СИЗО телефон
Общество, 21.04.2020
В следственном изоляторе переводчик работал с подозреваемым иностранцем

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^