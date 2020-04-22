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В Бурятии участник ОПГ обвиняется в сбыте наркотиков

В Бурятии участник ОПГ обвиняется в сбыте наркотиков
Общество,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело передано в суд

В Бурятии участник преступного сообщества обвиняется сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», в 18 преступленях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушения на сбыт наркотических средств, совершенные в значительном, крупном, особо крупном размерах, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой», преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия» и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

По версии следствия преступное сообщество создали неизвестные, чтобы распространять наркотики в нескольких регионах России, в том числе Бурятии. В ходе общения через социальные сети и мессенджеры они создали структурное подразделение, в которое вовлекли жителей республики.

Установлены 11 его участников, которые получали оптовые партии запрещённых веществ, расфасовывали их и осуществляли закладки в тайниках для последующего сбыта. Продажа наркотиков производилась через интернет-магазин.

- Уголовное дело в отношении одного из соучастников выделено в отдельное производство в связи с заключением заместителем прокурора республики с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Обвиняемый занимался сбытом синтетических наркотиков в городах Улан-Удэ и Гусиноозерск, Кабанском районе республики. Средства, полученные от продажи наркотиков в виде криптовалюты, переводил в доллары США, обменивал их на рубли и зачислял на банковскую карту, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Кроме того, злоумышленник незаконно хранил дома нарезное огнестрельное оружие.

Деятельность участников сообщества пресечена сотрудниками управления ФСБ России по республике и МВД по республике в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд.

В отношении остальных участников преступного сообщества расследование уголовного дела продолжается.
наркотики ОПГ прокуратура
 
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