Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Также сельчанина лишили водительских прав на 2,5 года



Житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.



В судебном заседании установлено, что в августе 2019 году мужчину привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В ноябре он вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



- Суд по совокупности приговоров окончательно назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца 10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

