 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Апреля

21 Апреля

Популярное

Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Общество,  Фото:pixabay.com
Также сельчанина лишили водительских прав на 2,5 года

Житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.

В судебном заседании установлено, что в августе 2019 году мужчину привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В ноябре он вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

- Суд по совокупности приговоров окончательно назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца 10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ разыскивают вернувшегося из другого региона вахтовика
В Улан-Удэ разыскивают вернувшегося из другого региона вахтовика
Общество, 22.04.2020
Мужчина вернулся в Бурятию в начале апреля
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Общество, 22.04.2020
Также сельчанина лишили водительских прав на 2,5 года
Пенсионеров Бурятии зовут на конкурс «Спасибо интернету»
Пенсионеров Бурятии зовут на конкурс «Спасибо интернету»
Общество, 22.04.2020
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет
Семьи в Бурятии получают маткапитал на первенцев
Семьи в Бурятии получают маткапитал на первенцев
Общество, 22.04.2020
Во время действия ограничений, связанных с коронавирусом, отделение Пенсионного фонда по Бурятии оформляет и выплачивает материнский капитал на первенцев
В Забайкалье разрешили заходить в придорожные кафе для мытья рук
В Забайкалье разрешили заходить в придорожные кафе для мытья рук
Общество, 22.04.2020
В крае разрешена продажа еды на вынос и доставку
Почти две тысячи заявок о помощи поступило в Бурятии
Почти две тысячи заявок о помощи поступило в Бурятии
Общество, 22.04.2020
Каждому обратившемуся доставляют продукты, лекарства и товары первой необходимости
В центре Улан-Удэ вырубят тополя и высадят яблони
В центре Улан-Удэ вырубят тополя и высадят яблони
Общество, 21.04.2020
На площади Советов появится яблоневая аллея
Фонд «Здоровье Бурятии» передал медикам новые автомобили
Фонд «Здоровье Бурятии» передал медикам новые автомобили
Общество, 21.04.2020
Модели автомашин выбрали сами поликлиники
В Бурятии выдали 37 тысяч сухпайков для школьников
В Бурятии выдали 37 тысяч сухпайков для школьников
Общество, 21.04.2020
«Для нас это действительно поддержка», - рассказывает одна из родительниц
В Чите работница ювелирного салона украла драгоценности
В Чите работница ювелирного салона украла драгоценности
Общество, 21.04.2020
Она забирала их из ячейки хранения на протяжении года
В Улан-Удэ рассказали о рабочем дне работника комбината питания
В Улан-Удэ рассказали о рабочем дне работника комбината питания
Общество, 21.04.2020
Юлия Семушева почти 20 лет готовит для школьников
В Чите переводчик пытался пронести в СИЗО телефон
В Чите переводчик пытался пронести в СИЗО телефон
Общество, 21.04.2020
В следственном изоляторе переводчик работал с подозреваемым иностранцем

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^