Также сельчанина лишили водительских прав на 2,5 года
Житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.
В судебном заседании установлено, что в августе 2019 году мужчину привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. В ноябре он вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
- Суд по совокупности приговоров окончательно назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца 10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина вернулся в Бурятию в начале апреля
Уголовное дело передано в суд
Также сельчанина лишили водительских прав на 2,5 года
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет
Во время действия ограничений, связанных с коронавирусом, отделение Пенсионного фонда по Бурятии оформляет и выплачивает материнский капитал на первенцев
В крае разрешена продажа еды на вынос и доставку
Каждому обратившемуся доставляют продукты, лекарства и товары первой необходимости
Холода отступают
На площади Советов появится яблоневая аллея
Мониторинговые полёты длятся не менее 10 часов в день
Модели автомашин выбрали сами поликлиники
«Для нас это действительно поддержка», - рассказывает одна из родительниц
Она забирала их из ячейки хранения на протяжении года
Юлия Семушева почти 20 лет готовит для школьников
В следственном изоляторе переводчик работал с подозреваемым иностранцем