Пенсионеров Бурятии зовут на конкурс «Спасибо интернету»

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет



В регионах, в том числе и в Бурятии, начался приём работ на VI всероссийский конкурс «Спасибо интернету-2020».



Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в Сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.



Работы принимаются по шести номинациям - «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет-достижения»; «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»; «Моя общественная интернет-инициатива»; «Моя «Азбука интернета»; «Я – интернет-звезда».



Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2020 года, итоги планируется подвести в ноябре 2020 года.



Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу-эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии,



Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

