В крае разрешена продажа еды на вынос и доставку
В министерстве экономического развития Забайкальского края сообщили, что точки общественного питания, расположенные вдоль федеральной трассы, могут пускать людей в свои помещения для того, чтобы они могли помыть руки. Такое послабление сделано по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.
- Общепит на всей территории Забайкальского края приостановил работу в привычном формате с 28 марта,- рассказал зампред правительства Забайкальского края Александр Бардалеев, - запрещено обслуживание людей в залах. Но допускается продажа еды на вынос и доставка. Для придорожных кафе мы сделали исключение – людям разрешено зайти внутрь, помыть руки и сходить в туалет. Тем, кто едет издалека, это необходимо. Роспотребнадзор в этом с нами согласился.
В Чите услуги доставки продуктов и готовых блюд оказывают более 30 организаций. За несколько недель карантинных каникул заказов стало на 25% больше. Самовывоз готовой еды набирает популярность не так стремительно.
Ограничения в работе сферы общественного питания введены во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения. Согласно рекомендациям медиков, карантин поможет ограничить рост числа заболевших в стране, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
В Забайкалье разрешили заходить в придорожные кафе для мытья рук
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