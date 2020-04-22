В Бурятии умеренно тёплая погода

Холода отступают



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 22 апреля, в республике без осадков. Ветер северо-западный 4-9, местами до 14 м/с. Температура днём +10,+15, местами +1,+6.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Днём ожидается +10,+12.





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