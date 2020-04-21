Модели автомашин выбрали сами поликлиники
Автопарк двух городских поликлиник №1 и № 6 пополнился автомобилями марки «Нива». 21 апреля ключи от машин передали главным врачам медицинских организаций, сообщили в минздраве Бурятии.
- Покупка автомобилей была согласована с благотворителем фонда, руководителем группы компаний «МК20» из Ростова-на-Дону Станиславом Козловым. Ещё в начале апреля он перечислил 1,5 млн рублей для оказания помощи медицинским учреждениям Бурятии в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Надеемся, что этот дар немного облегчит труд тех, кто лечит горожан, спасает наше здоровье и жизни, - рассказала председатель правления фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева.
Автомобили переданы городским поликлиникам №1 и №6 для выезда участковых врачей на вызовы и решения других вопросов во время пандемии коронавируса, например, забора анализов.
Модели автомашин выбрали службы поликлиник. Две пятидверные «Нивы» с комплектом зимних шин обошлись в 720 540 рублей каждая. Дополнительно фонд «Здоровье Бурятии» оплатил страховку, перечислив благотворительное пожертвование на расчётные счета поликлиник.
Фонд «Здоровье Бурятии» передал медикам новые автомобили
Общество, Фото:
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