Фонд «Здоровье Бурятии» передал медикам новые автомобили

Общество, Фото: минздрав Бурятии

Модели автомашин выбрали сами поликлиники



Автопарк двух городских поликлиник №1 и № 6 пополнился автомобилями марки «Нива». 21 апреля ключи от машин передали главным врачам медицинских организаций, сообщили в минздраве Бурятии.



- Покупка автомобилей была согласована с благотворителем фонда, руководителем группы компаний «МК20» из Ростова-на-Дону Станиславом Козловым. Ещё в начале апреля он перечислил 1,5 млн рублей для оказания помощи медицинским учреждениям Бурятии в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Надеемся, что этот дар немного облегчит труд тех, кто лечит горожан, спасает наше здоровье и жизни, - рассказала председатель правления фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева.



Автомобили переданы городским поликлиникам №1 и №6 для выезда участковых врачей на вызовы и решения других вопросов во время пандемии коронавируса, например, забора анализов.



Модели автомашин выбрали службы поликлиник. Две пятидверные «Нивы» с комплектом зимних шин обошлись в 720 540 рублей каждая. Дополнительно фонд «Здоровье Бурятии» оплатил страховку, перечислив благотворительное пожертвование на расчётные счета поликлиник.

