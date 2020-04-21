На Байкале строят глубоководный нейтринный телескоп

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В связи с удалённостью Байкала от очагов эпидемии коронавируса работы здесь не останавливались



На озере Байкал завершила работу очередная экспедиция по строительству глубоководного нейтринного телескопа. Участники смонтировали два новых кластера оптических модулей телескопа Baikal-GVD, шестой и седьмой из двенадцати. В связи с удалённостью Байкала от очагов эпидемии коронавируса, работы не останавливались, несмотря на пандемию, и в результате всё запланированное было выполнено. Международная команда учёных вернулась в Москву, заболевших не было. Об этом сообщили в министерстве науки и высшего образования России.



- Нейтринный телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. С его помощью учёные планируют исследовать процессы с огромным выделением энергии, которые происходили во Вселенной в далёком прошлом. Одной из загадок современной астрофизики является механизм рождения во Вселенной нейтрино в миллиарды раз энергичнее солнечных нейтрино, и Байкальский нейтринный телескоп, благодаря своим уникальным характеристикам, может пролить свет на эту тайну, - говорится в сообщении.



По проекту объём готовой установки на озере Байкал должен составить порядка одного кубического километра. В 2020 году был сделан очередной важный шаг в этом направлении – установлено два новых кластера. Эффективный объём установки в задаче регистрации ливневых событий от нейтрино вырос до ~ 0,35 кубического километра. Телескоп уже работает и набирает данные. Одновременно с этим продолжается его наращивание.



Байкальский нейтринный телескоп устанавливается на расстоянии 3,5 км от берега на глубине 750—1300 метров в южной котловине Байкала. Монтаж установки производится со льда, что является важным преимуществом байкальского проекта по сравнению с другими проектами, где телескопы разворачиваются непосредственно с морских судов.



- В этом году экспедиция работала в абсолютно аномальных природных условиях: во время становления льда на озере сильный ветер поломал ледовый покров, и в дальнейшем он превратился в конгломерат плохо смерзшихся льдин и торосов, что существенно осложнило работу. Такого я не припомню за всю 40-летнюю историю наших работ на Байкале. И только благодаря огромному опыту и высокому профессионализму участников экспедиции удалось выполнить все работы в полном объёме и в срок, - прокомментировал заведующий Лабораторией нейтринной астрофизики высоких энергий Института ядерных исследований РАН, руководитель коллаборации Baikal-GVD Григорий Домогацкий.



За время этой экспедиции были установлены не только два новых кластера, но и экспериментальная технологическая гирлянда, оснащённая пятью калибровочными лазерными источниками света. Выбранная конфигурация расположения лазеров обеспечивает возможность калибровки всех каналов кластера. Первичное тестирование лазерных источников света в условиях их штатного расположения в установке показало их полную работоспособность.



Строящийся Байкальский нейтринный телескоп является уникальной научной установкой и, наряду с телескопами IceCube, ANTARES и KM3NeT, входит в Глобальную нейтринную сеть (GNN) как важнейший элемент сети в Северном полушарии Земли.



Всего в экспедиции участвовало 60 научных сотрудников, инженеров, техников, рабочих, включая волонтеров. Среди них 3 специалиста из зарубежных организаций. Программа экспедиции 2020 года выполнена полностью.

