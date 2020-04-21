Министр здравоохранения Бурятии просит морально поддержать медработников
Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что все, кто входят в зону риска, сдают анализы на коронавирус еженедельно. Так, на наличие COVID-19 проверились медики инфекционной больницы, работники скорой медицинской помощи, работники всех поликлиник и волонтёры.
Также Евгения Лудупова рассказала о состоянии медиков, которые уже месяц находятся на передовой. В инфекционной больнице 116 медработников «поселились» в учреждении. Они выйдут оттуда только спустя две недели после выписки последнего больного.
- Не все выдерживают, уже почти месяц медики живут там. Мы обсуждаем вопрос по замене – у кого-то есть обстоятельства. Сегодня 4 человека вышло (с изоляции – прим-ред), произошла замена. Медицинские работники привыкли работать в таком режиме, но им тоже нужна помощь. Чтобы их поддержали, в первую очередь морально – это очень важно. Предел всему есть – работать в таком напряжённом режиме и с угрозой здоровью, - рассказала министр здравоохранения.
Напомним, в Бурятии зарегистрировано 153 случая заражения коронавирусной инфекцией.
«Не все выдерживают»: Евгения Лудупова рассказала о состоянии медиков
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