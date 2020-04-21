Четыре педагога из Бурятии стали «земскими учителями» в Забайкалье

Победителей конкурсного отбора программы «Земский учитель» определили в Забайкалье



Определены 22 педагога-победителя конкурсного отбора на участие в программе «Земский учитель» в Забайкальском крае. Документы на конкурс подали 167 педагогов из 23 регионов, сообщает пресс-служба минобрнауки Забайкальского края.



Победителями конкурсного отбора стали десять учителей из Забайкальского края, по четыре педагога из Республики Бурятия и Хабаровского края, по одному педагогу из Амурской и Ростовской областей, Удмуртии и Северной Осетии.



- Победителями стали восемь учителей русского языка и литературы, шесть учителей физики, пять учителей английского языка и три учителя математики. Они отправятся работать в школы 18 районов края. Планируется, что они приступят к своей работе с начала нового учебного года, - пояснил заместитель министра образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края Бато Лхасаранов.



22 учителя-победителя конкурсного отбора получат единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей, которые, согласно новым поправкам в законодательстве, не будут облагаться налогами. Учителя самостоятельно определяют направления расходования средств выплаты.



Учитель, заключивший трудовой договор, должен будет исполнять должностные обязанности в течение 5 лет, в ином случае при расторжении трудового договора должен возвратить в бюджет компенсационную выплату в полном объёме.



- Если говорить о возрасте педагогов, то самым молодым победителем стал учитель в возрасте 25 лет, возраст самого старшего победителя – 58 лет, средний возрастов педагогов – 40 лет, - рассказал заместитель министра образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края Бато Лхасаранов.

