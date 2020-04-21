Иркутский кинофонд проведёт встречу с Дмитрием Певцовым

Зрители смогут пообщаться с актёром и задать вопросы



24 апреля в 20:00 на официальном Youtube-канале Иркутского областного кинофонда состоится встреча с актёром театра и кино, народным артистов РФ, лауреатом государственной премии РФ Дмитрием Певцовым. Тема встречи: игровой короткометражный фильм «Без неба» режиссёра Анастасии Зверьковой.



В прямом эфире модератором встречи будет генеральный продюсер картины Юрий Яшников. Зрители смогут пообщаться с Дмитрием и задать вопросы.



Заявка на фильм стала одним из победителей IV Байкальского питчинга, а также победителем областного конкурса синопсисов. Съёмки картины для Иркутской области стали уникальным проектом. Кинокомпания Юрия Яшникова смогла объединить ресурсы и творческий потенциал сразу нескольких ведущих кинопроизводственных компаний региона: BURKALO PRODUCTION, Motor Video Production, Copter38, а также Иркутский областной кинофонд.



В фильме также снимались: киноактриса, теле- и радиоведущая Татьяна Скороходова (г. Иркутск), актёр театра им. Ленсовета Иван Бровин (Санкт-Петербург) и актёр Иркутского драматического театра, заслуженный артист РСФСР Александр Булдаков, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

