Зрители смогут пообщаться с актёром и задать вопросы
24 апреля в 20:00 на официальном Youtube-канале Иркутского областного кинофонда состоится встреча с актёром театра и кино, народным артистов РФ, лауреатом государственной премии РФ Дмитрием Певцовым. Тема встречи: игровой короткометражный фильм «Без неба» режиссёра Анастасии Зверьковой.
В прямом эфире модератором встречи будет генеральный продюсер картины Юрий Яшников. Зрители смогут пообщаться с Дмитрием и задать вопросы.
Заявка на фильм стала одним из победителей IV Байкальского питчинга, а также победителем областного конкурса синопсисов. Съёмки картины для Иркутской области стали уникальным проектом. Кинокомпания Юрия Яшникова смогла объединить ресурсы и творческий потенциал сразу нескольких ведущих кинопроизводственных компаний региона: BURKALO PRODUCTION, Motor Video Production, Copter38, а также Иркутский областной кинофонд.
В фильме также снимались: киноактриса, теле- и радиоведущая Татьяна Скороходова (г. Иркутск), актёр театра им. Ленсовета Иван Бровин (Санкт-Петербург) и актёр Иркутского драматического театра, заслуженный артист РСФСР Александр Булдаков, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
Иркутский кинофонд проведёт встречу с Дмитрием Певцовым
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