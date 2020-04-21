Добровольцы работают не только по заявкам
Волонтёры в Бурятии работают не только по заявкам. Они также мониторят социальные сети и находят истории тех, кто попал в особенно трудную ситуацию. Об этом сообщила в Instagram заместитель министра спорта и молодёжной политики республики Татьяна Парпаева.
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- Иногда мы с содроганием в этих историях узнаём своих давних знакомых. Обычно сильные и сами стремящиеся помочь, сейчас сами нуждаются в помощи, - отмечает она.
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«Это важно для всех. Вспомнить знакомых, которым и так, возможно, было непросто, и если есть возможность - помочь. Вам обязательно вернётся вдвойне», - добавляет Татьяна Парпаева.
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Накануне, 20 апреля, волонтёрский штаб выполнил 381 заявку: 245 в районах Бурятии и 136 в Улан-Удэ. Волонтёры привозят продукты и лекарства по заявкам пожилых людей или мам с маленькими детьми. Недавно студент республиканского многоуровневого колледжа 20-летний Аюр Шагжиев рассказал о том, как проводится работа.
Как сообщал «Байкал-Daily», также активно помогают и члены Совета отцов школы №37. Они раздают маски, продуктовые наборы, отвозят медиков до места работы.
В Бурятии волонтёры сами ищут тех, кто попал в трудную ситуацию
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