Усольчанина оштрафовали за мытьё машины в режим изоляции

О правонарушителе сообщили в полицию местные жители



В Усолье-Сибирском полицейские ежедневно патрулируют территорию города и района, проводят профилактические рейды, направленные на обеспечение контроля самоизоляции.



Жители, которые нарушают введенные ограничения, несут административную ответственность в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».



Так, первым к административной ответственности был привлечён 49-летний усольчанин, который вечером 13 апреля возле многоквартирного дома мыл свой автомобиль. О правонарушителе сообщили в полицию местные жители.



- В отношении мужчины сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Судом принято решение ограничиться штрафом в размере 2000 рублей. Между тем, максимальная санкция за данное правонарушение составляет штраф до 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

