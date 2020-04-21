Первый этап пройдёт с 20 по 30 апреля
Весной обостряется ситуация с аварийностью с участием водителей мототранспорта. На дорогах республики зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспортных средств, в результате которых четверо человек получили травмы различной степени тяжести.
- В целях профилактики ДТП, а также соблюдения правил дорожного движения водителями мототехники в республике дан старт оперативно-профилактическому мероприятию «Мотоцикл». С апреля по сентябрь ежедекадно будут проводиться целевые профилактические мероприятия с данной категорией участников дорожного движения. Первый этап пройдет с 20 по 30 апреля, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Госавтоинспекция напоминает, что к управлению мототранспортом допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста, имеющие водительское удостоверение категории «А». Мотоцикл подлежит регистрации в установленном порядке, в наличии также должен быть полис ОСАГО. Управлять мототехникой и перевозить пассажиров необходимо в застёгнутом мотошлеме.
В Бурятии стартовала операция «Мотоцикл»
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