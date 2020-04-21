Жителям Бурятии разрешили бракосочетания без гостей

Органам ЗАГС расширили полномочия на время действия режима самоизоляции
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии как минимум до конца апреля действует режим самоизоляции. 6 апреля управление ЗАГС Бурятии сообщило, что до 30 апреля будет регистрировать только рождения и смерти. Сегодня в пресс-службе республиканского правительства сообщили об изменениях в работе органов ЗАГСа.
До 30 апреля управление ЗАГС Бурятии, помимо государственной регистрации рождения и смерти, будет регистрировать браки. Однако свадьба будет проходить без приглашённых. Это требование является обязательным условием.
Кроме того, при посещении ЗАГС необходимо использовать защитные маски. При наличии высокой температуры или признаков простуды посещение органа ЗАГС запрещено. Также необходимо соблюдать дистанцию между собой и другими людьми, в том числе работниками органа ЗАГС, не менее 1,5 м.
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