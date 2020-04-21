В Бурятии военные беспилотники провели более 100 часов в воздухе в поисках лесных пожаров

Мониторинговые полёты длятся не менее 10 часов в день
В Бурятии расчёты беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения (БЛА) общевойсковой армии ВВО с середины апреля выполняют задачи по мониторингу очагов природных пожаров.
С момента старта мероприятий по контролю территории лесного массива, БЛА «Орлан-10» провели в воздухе более 100 часов. Мониторинговые полёты длятся не менее 10 часов в день, в наиболее пожароопасных лесных районах.
Расчёты БЛА совершают полёты как днём, так и ночью. Постоянно ведётся корректировка маршрутов, а площадь обследования территории с помощью БЛА «Орлан-10» увеличена до 3 тысяч квадратных километров, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Мониторинговые полёты длятся не менее 10 часов в день
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