В Бурятии военные беспилотники провели более 100 часов в воздухе в поисках лесных пожаров

В Бурятии расчёты беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения (БЛА) общевойсковой армии ВВО с середины апреля выполняют задачи по мониторингу очагов природных пожаров.

С момента старта мероприятий по контролю территории лесного массива, БЛА «Орлан-10» провели в воздухе более 100 часов. Мониторинговые полёты длятся не менее 10 часов в день, в наиболее пожароопасных лесных районах.Расчёты БЛА совершают полёты как днём, так и ночью. Постоянно ведётся корректировка маршрутов, а площадь обследования территории с помощью БЛА «Орлан-10» увеличена до 3 тысяч квадратных километров, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.