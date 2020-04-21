Военные почистили более 40 памятников в Бурятии

Военные после благоустройства возложили новые венки и цветы



В Бурятии к 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие общевойскового объединения ВВО провели мероприятия по благоустройству мемориальных захоронений и памятников.



Военные убрали мусор, провели ремонт и покрасили металлические ограждения, почистили и покрасили памятники, посадили деревья, восстановили кирпичную кладку на постаментах.



Также мероприятия по благоустройству провели в местах дислокации воинских частей, где имеются памятники советским солдатам.



Помимо этого, в селах и районных центрах Бурятии, где нет воинских частей, были созданы мобильные группы юнармейцев, которые под руководством сотрудников военных комиссариатов приводили в порядок памятники и мемориалы ВОВ.



По окончании работ были организованы возложения новых венков и цветов. Всего военными и юнармейцами было благоустроено более 40 обелисков, памятников и мемориалов воинов Великой отечественной войны, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

