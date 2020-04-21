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Военные почистили более 40 памятников в Бурятии

Военные почистили более 40 памятников в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Военные после благоустройства возложили новые венки и цветы

В Бурятии к 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие общевойскового объединения ВВО провели мероприятия по благоустройству мемориальных захоронений и памятников.

Военные убрали мусор, провели ремонт и покрасили металлические ограждения, почистили и покрасили памятники, посадили деревья, восстановили кирпичную кладку на постаментах.

Также мероприятия по благоустройству провели в местах дислокации воинских частей, где имеются памятники советским солдатам.

Помимо этого, в селах и районных центрах Бурятии, где нет воинских частей, были созданы мобильные группы юнармейцев, которые под руководством сотрудников военных комиссариатов приводили в порядок памятники и мемориалы ВОВ.

По окончании работ были организованы возложения новых венков и цветов. Всего военными и юнармейцами было благоустроено более 40 обелисков, памятников и мемориалов воинов Великой отечественной войны, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
военнослужащие памятник
 
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