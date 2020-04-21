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В Улан-Удэ рассказали о рабочем дне работника комбината питания

В Улан-Удэ рассказали о рабочем дне работника комбината питания
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Юлия Семушева почти 20 лет готовит для школьников

С 2003 года Юлия Семушева работает на Городском комбинате школьного питания Улан-Удэ. Вот уже 17 лет она приходит на работу к семи утра, чтобы к 11 часам на столах у школьников появился обед. Сначала трудилась рядовым поваром, а позже стала заведующей производством в гимназии №14.

- День работника столовой начинается рано. С 7 часов утра уже на рабочем месте: просматриваю меню и составляю план работы на день. За каждым сотрудником закреплены определённые обязанности: кто за выпечку отвечает, кто за гарнир. Ну а за мной - контроль за качеством готовой продукции, чтобы было всё свежее и вовремя приготовленное, - рассказала Юлия.

Также она принимает товар, проверяет сроки годности и качество продуктов. Ещё одна её обязанность - это отбор суточной пробы, чтобы питание детей соответствовало суточной норме потребления белков, жиров и углеводов.


- Работы большой объём. Заполняю табели питания детей, составляю заявки на необходимые продукты. Могу и на раздаче постоять. Тяжело, конечно, с утра и целый день на ногах, а дома муж и сын ждут. Их тоже надо кормить, заботиться. Но работа у меня хорошая. Кормить детей - большая радость, особенно, когда с аппетитом едят, - призналась Юлия Семушева.

После ввода режима самоизоляции работа на комбинате изменилась, и большая часть сотрудников встала на фасовку продуктовых наборов для детей-льготников. Конвейер работает с раннего утра до позднего вечера – с 8:00 до 20:00. При фасовке продуктов работники обязательно проверяют упаковку и срок годности продуктов, чтобы все в целости и сохранности дошло до детей. Только за первые три дня они выдали более 4,5 тысяч сухих пайков в 20 школах города. До конца апреля осталось раздать ещё около 9 тысяч наборов в 36 школах.

Всего на Городском комбинате школьного питания трудится более 400 сотрудников.


комбинат школьного питания
 
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