В Чите переводчик пытался пронести в СИЗО телефон

В следственном изоляторе переводчик работал с подозреваемым иностранцем



В Чите переводчик пытался пронести в следственный изолятор сотовый телефон в кармане сумки. По данному факту проводится проверка, по результатам которой виновных привлекут к ответственности.



Установлено, что переводчик прибыл в СИЗО-1 для работы с подозреваемым, являющимся уроженцем иностранного государства.



Запрещённый к хранению и использованию на режимной территории предмет был обнаружен и изъят сотрудниками учреждения при проведении личного досмотра переводчика и его личных вещей, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.

