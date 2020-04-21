В следственном изоляторе переводчик работал с подозреваемым иностранцем
В Чите переводчик пытался пронести в следственный изолятор сотовый телефон в кармане сумки. По данному факту проводится проверка, по результатам которой виновных привлекут к ответственности.
Установлено, что переводчик прибыл в СИЗО-1 для работы с подозреваемым, являющимся уроженцем иностранного государства.
Запрещённый к хранению и использованию на режимной территории предмет был обнаружен и изъят сотрудниками учреждения при проведении личного досмотра переводчика и его личных вещей, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
В Чите переводчик пытался пронести в СИЗО телефон
Общество, Фото:
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