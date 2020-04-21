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В Улан-Удэ решают проблему снижения потока доноров крови

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Доноры в ходе акции #Оставайся донором могут воспользоваться скидкой на такси

В Бурятии продолжается всероссийский марафон #Оставайся донором. Как сообщал «Байкал-Daily», он стартовал 20 апреля. Организаторами марафона выступили Служба крови и «Молодёжка ОНФ». Планируется, что акция продлится до 22 апреля, но дата окончания может быть сдвинута.

Всероссийский марафон был запущен, так как больницы столкнулись со снижением запасов донорской крови. Сказался режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Однако пандемия не отменила больных с серьёзными заболеваниями или травмы и ранения. Донорская кровь по-прежнему нужна в том же объёме.

- Это всероссийский марафон, но мы планируем продлить его, пока будут желающие. Мы не планируем останавливаться на трёх днях, - сообщила координатор «Молодёжки ОНФ» в Бурятии Александра Глушкова.

На сегодняшний день на сдачу крови записано три группы по пять человек.

- Пригласили своих активистов, всех неравнодушных людей для участия в акции. Сегодня у нас первая группа из пяти человек сдаёт кровь. Они являются уже вторичными, то есть у них имеется опыт сдачи крови, - добавила Александра Глушкова.

Чтобы беспрепятственно добраться на станцию переливания крови (ул. Пирогова, 7А), необходимо получить официальное приглашение на донацию от Службы крови Бурятии.

- Официальное письмо-приглашение является основанием для нашего донора о том, что он вышел из дома по уважительной причине, - пояснил менеджер станции переливания крови Бурятии Баяр Жигмитдоржиев.

Для получения приглашения нужно лишь написать предполагаемое время визита, свои данные и отправить их на почту службы крови: okdk_brspk@mail.ru По такому же принципу приглашение можно получить в посёлке Нижнеангарск: brspk_nizh@mail.ru

- Мы направляем нашему донору официальное смс-сообщение, о том, что мы приглашаем его на донацию, плюс направляем письмо, - добавил Баяр Жигмитдоржиев.

Предусмотрели организаторы и безопасное перемещение доноров по городу. С одной из служб заказа такси был заключен договор о скидке в размере 150 рублей. Для этого нужно ввести промокод в приложении.

- Наша станция переливания выдаёт промокоды. Доноры могут ими воспользоваться. Это отличная возможность для наших доноров не пользоваться общественным транспортом, - пояснил менеджер станции переливания крови Бурятии Баяр Жигмитдоржиев.

Также компенсируется и стоимость обеда. После сдачи крови доноры на кассе могут получить около 600 рублей.

- Только что сдал кровь. Самочувствие отличное. Я уже пятый раз сдаю кровь. Процедура занимает по времени примерно 15 минут и 10 минут на отдых, - рассказал горожанин Максим.

Как и везде, на станции переливания крови введены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса. На входе у всех посетителей измеряется температура, выдаются новые стерильные маски и дезинфицируются руки. Кроме этого, проводится подробный сбор эпидемиологического анамнеза донора. Также организован фильтр и для сотрудников станции переливания крови.

- Мы каждое утро измеряем температуру тела, проводится сбор эпиданамниза, фиксация температуры теля за подписью в журнале о том, что они соблюдают все эпидемиологические правила. Предусмотрен отдельный вход для персонала и отдельный вход для доноров и посетителей, - рассказала врач-эпидемиолог ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови» Мария Миронова.

Уточнить всю необходимую информацию можно по телефону 8-951-620-7618.   
Донорство крови коронавирус ОНФ
 
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