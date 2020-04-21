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В супермаркетах Улан-Удэ обрабатывают руки покупателям

В супермаркетах Улан-Удэ обрабатывают руки покупателям
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Улан-удэнцы назвали эту меру «замечательной»

На входе в некоторые супермаркеты Улан-Удэ начали обрабатывать антисептиком руки всем входящим покупателям. Видео выложили в паблике «Весь Улан-Удэ».

«Давно надо было», «Замечательно. Ещё стоило бы во всех супермаркетах автоматическое открывание дверей наладить, чтобы покупателям не приходилось за дверные ручки браться», «Ещё бы ограничили количество покупателей, а то стоят, трутся друг с другом, дистанцию не соблюдают», - комментируют пользователи Инстаграм. 



Ранее в городских магазинах, в частности, сети «Абсолют» был введён обязательный масочный режим для покупателей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число случаев заболевания коронавирусом резко выросло до 153
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