В супермаркетах Улан-Удэ обрабатывают руки покупателям

Улан-удэнцы назвали эту меру «замечательной»
На входе в некоторые супермаркеты Улан-Удэ начали обрабатывать антисептиком руки всем входящим покупателям. Видео выложили в паблике «Весь Улан-Удэ».
«Давно надо было», «Замечательно. Ещё стоило бы во всех супермаркетах автоматическое открывание дверей наладить, чтобы покупателям не приходилось за дверные ручки браться», «Ещё бы ограничили количество покупателей, а то стоят, трутся друг с другом, дистанцию не соблюдают», - комментируют пользователи Инстаграм.
Доноры в ходе акции #Оставайся донором могут воспользоваться скидкой на такси
Улан-удэнцы назвали это решение «замечательным»
По данным Яндекса, «на улицах много людей»
Получение паспорта - лучший подарок к 9 мая, считает пенсионерка
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 21 апреля
На местах работ ограничен скоростной режим
Для оформления не нужно ходить в поликлинику
Свыше 400 ребят смогут развивать навыки в области информационных технологий, робототехники и физики
В соседнем Забайкалье - 61
Минздрав Бурятии опубликовал разъяснения по выплатам из федерального и республиканского бюджетов
Ранее из больниц выписали пациентов от 2 до 65 лет
Всего будет обработано 50 общественных территорий
Не исключён вариант, что россиянам придётся сидеть дома до июня
Молодой человек попросил телефон для звонка и сбежал
Мужчина купил поддельные документы через интернет