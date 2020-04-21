В супермаркетах Улан-Удэ обрабатывают руки покупателям





На входе в некоторые супермаркеты Улан-Удэ начали обрабатывать антисептиком руки всем входящим покупателям. Видео выложили в паблике «Весь Улан-Удэ».«Давно надо было», «Замечательно. Ещё стоило бы во всех супермаркетах автоматическое открывание дверей наладить, чтобы покупателям не приходилось за дверные ручки браться», «Ещё бы ограничили количество покупателей, а то стоят, трутся друг с другом, дистанцию не соблюдают», - комментируют пользователи Инстаграм.