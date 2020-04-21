Улан-удэнцы наплевали на самоизоляцию

По данным Яндекса, «на улицах много людей»
В Улан-Удэ индекс самоизоляции по данным сервиса Яндекса на 21 апреля на 12:50 составляет 2,6 балла из 5 максимальных. До коронавируса этот показатель был 2,2. Согласно разъяснениям Яндекса, этот показатель говорит о том, что «на улице много людей».
В соседних Чите и Иркутске это показатель составил 2,2 и 1,9 балла соответственно.
В прошлую среду, 15 апреля, этот показатель в Улан-Удэ был выше – 2,9 балла. Соответственно, больше людей сидело дома.
Первое время в Бурятии был очень высокий индекс самоизоляции, на улицах было пусто. Постепенно индекс ухудшался, на что недавно обратил внимание глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Сейчас такое ощущение, что немножко начали расслабляться. Уже болячка отошла на второй план, вопрос больше становится: «Как нам выйти из дома?» - говорил ранее глава.
Потому теперь с нарушителями самоизоляции решили проводить по минимуму профилактических бесед. Началось активное штрафование. Накануне, например, сообщили о составлении протоколов на гуляющих подростков.
Действующий в Бурятии режим самоизоляции введён для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На сегодня в республике зарегистрировано 153 случая заболевания коронавирусом, 43 человека выздоровели, скончались две пожилые пациентки.
Резкий рост количества заражений связан с прибытием в Бурятию 23 больных вахтовиков из Ямала.
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Общество, Фото:
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