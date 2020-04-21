Уроженка Евпатории ко Дню Победы получила паспорт в Бурятии

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Получение паспорта - лучший подарок к 9 мая, считает пенсионерка



В Бурятии в преддверии празднования 75-й годовщины Победы проводятся мероприятия по оформлению гражданства России людям, родившимся в довоенное и военное время.



Так, на прошлой неделе паспорт гражданина России получила уроженка Крымской АССР Светлана Скроцкая.



- Она была четырёхлетней девчонкой, когда началась война, но это время навсегда оставило отпечаток в детской душе и закалило на всю жизнь. Она и сегодня подтянута, в хорошей физической форме, с оптимизмом смотрит на жизнь и заряжает своих близких отличным настроением, - рассказывают в пресс-службе МВД по Бурятии.



Пенсионерка приехала в Улан-Удэ вместе с супругом в апреле прошлого года. Дело в том, что здесь служит её сын – полковник запаса. Получение паспорта - лучший подарок ко Дню Победы, считает Светлана Скроцкая.

