Получение паспорта - лучший подарок к 9 мая, считает пенсионерка
В Бурятии в преддверии празднования 75-й годовщины Победы проводятся мероприятия по оформлению гражданства России людям, родившимся в довоенное и военное время.
Так, на прошлой неделе паспорт гражданина России получила уроженка Крымской АССР Светлана Скроцкая.
- Она была четырёхлетней девчонкой, когда началась война, но это время навсегда оставило отпечаток в детской душе и закалило на всю жизнь. Она и сегодня подтянута, в хорошей физической форме, с оптимизмом смотрит на жизнь и заряжает своих близких отличным настроением, - рассказывают в пресс-службе МВД по Бурятии.
Пенсионерка приехала в Улан-Удэ вместе с супругом в апреле прошлого года. Дело в том, что здесь служит её сын – полковник запаса. Получение паспорта - лучший подарок ко Дню Победы, считает Светлана Скроцкая.
Уроженка Евпатории ко Дню Победы получила паспорт в Бурятии
Общество, Фото:
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