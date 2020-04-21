В Улан-Удэ маршрутки ходят с интервалом от 10 до 60 минут

Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 21 апреля

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Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщил график движения общественного транспорта на 21 апреля.

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МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 27 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам №№ 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.

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По маршруту № 5 будет организовано движение одного трамвая в утренний и вечерний час «пик»:

- в 7:12 отправление с конечной остановки в мкр. Мелькомбинат;

- в 7:51 отправление с конечной остановки в мкр. Шишковка;

- в 17:15 отправление с конечной остановки в мкр. Шишковка.

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МУП «Городские маршруты»: движение 10 автобусов по маршрутам №№ 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31 - по графику выходного дня, 31К - по графику рабочего дня.

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Частные перевозчики:

- по маршрутам №№ 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44: в часы «пик» интервал 10-25 мин., в «непиковое время» - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00, 20:00.



- по маршруту № 28 отправление автобуса с Первого поля в 6.30, 7.30; из мкр. Сокол - в 6:30, 7:30.

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Работа маршрутов под номерами 51, 54, 80 приостановлена.

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В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены.

