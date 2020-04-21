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Работающим жителям Бурятии старше 65 лет продлят больничный

Работающим жителям Бурятии старше 65 лет продлят больничный
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для оформления не нужно ходить в поликлинику

В Бурятии работающие граждане старше 65 лет могут оформить новый больничный ещё на 11 дней, то есть с 20 по 30 апреля. Изменения во временные правила оформления больничных для лиц старше 65 лет были внесены в связи с продлением режима нерабочих дней до конца апреля.

- Речь идёт о работающих гражданах, кому на 20 апреля исполнится полных 65 лет. В этом случае работодатель обязан направить реестр сведений о работнике в региональное отделение фонда, соответственно уполномоченная медицинская организация оформляет этому работнику больничный на все 11 дней, а региональное отделение в свою очередь назначает и выплачивает пособие по временной нетрудоспособности, - поясняют в пресс-службе правительства Бурятии.

Работнику не надо ходить в поликлинику и вообще выходить из дома. Также не нужно предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы работодателю.

По всем вопросам работающие и работодатели могут обратиться на телефон горячей линии регионального отделения ФСС по номеру 28-78-00.

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