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В Бурятии появится второй Дом научной коллаборации

В Бурятии появится второй Дом научной коллаборации
Общество, 
Свыше 400 ребят смогут развивать навыки в области информационных технологий, робототехники и физики

В Бурятии создадут второй Дом научной коллаборации им В.А. Котельникова (ДНК). Он станет структурным подразделением Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ.

Ежегодно школьники, студенты и учителя смогут бесплатно развивать навыки в технической и естественной областях в новом центре допобразования. Центр ДНК направлен на формирование нового типа мышления обучающихся, способных не только получать информацию и оперировать ей, но и знать способы её получения.

На оснащение специально оборудованных кабинетов будет направлено 10,5 млн рублей. 



Центр будет работать круглый год - свыше 400 ребят смогут бесплатно развивать навыки в области информационных технологий, робототехники и физики. Обучаться смогут школьники с 5 по 11 классы, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя. Для всех предусмотрены краткосрочные и долгосрочные программы, которые построены на основе проектной деятельности.

- Образовательная программа будет включать в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с профессионалами. Планируется открыть дополнительные общеобразовательные и профессиональные программы по направлениям «Урок технологии», «Урок физики», «Малая академия», «Детский университет», «Педагог К-21», - сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый Дом научной коллаборации открылся в конце 2019 года. Он был создан на базе Бурятского государственного университета.

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